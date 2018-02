Essential Phone van Android-oprichter verschijnt dit jaar in Nederland

Dat heeft hoofd van de onderzoeksafdeling van Essential, Jason Keats, dinsdag tegen NU.nl gezegd.

Het toestel moet dit jaar ook in andere Europese landen verschijnen, al kon Keats geen specifiekere indicatie geven. De prijs is eveneens nog onbekend: "Mogelijk wordt de dollarprijs simpelweg omgezet in euro's". In de VS kost de telefoon 499 dollar.

Inkeping

De Essential Phone werd vorig jaar in de Verenigde Staten uitgebracht. Andy Rubin is medeoprichter van het bedrijf achter de telefoon en was één van de oprichters van het mobiele besturingssysteem Android.

Het toestel viel op omdat het als eerste een inkeping aan de bovenkant van het scherm presenteerde. De Essential Phone heeft een nagenoeg randloos scherm, dat aan de bovenkant langs de selfiecamera heen buigt.

De telefoon heeft geen koptelefoonaansluiting. Wel kunnen gebruikers er extra apparatuur op aansluiten, zoals een compacte 360-graden-camera.

Door productieproblemen kwam het toestel maanden later dan gepland op de Amerikaanse markt. Eind vorig jaar stelde marktonderzoeker IDC dat Essential in de eerste zes maanden zo'n 88.000 telefoons had verkocht. Aanvankelijk kostte de Essential Phone 699 dollar, maar die prijs ging snel omlaag.