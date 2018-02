'Apple overweegt iPhone-model met ruimte voor twee simkaarten'

Dat meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

Daardoor zouden eigenaars de telefoon zowel privé als zakelijk kunnen gebruiken, zonder daarvoor dezelfde simkaart te moeten aanwenden. Verschillende andere smartphonefabrikanten bieden al toestellen aan met zogeheten dual-sim.

Daarnaast zou Apple dit jaar alle nieuwe iPhones weer in de kleur goud beschikbaar willen maken. De iPhone X is niet in die kleur verkrijgbaar.

Drie nieuwe modellen

De bronnen van Bloomberg melden verder informatie die al eerder in geruchten opdook. Apple is naar verluidt van plan om drie nieuwe modellen uit te brengen aankomend najaar, alle met de nieuwe functionaliteiten van de iPhone X, zoals ontgrendeling via gezichtsherkenning. Ook zou het ontwerp met de inkeping aan de voorkant gehandhaafd worden.

Een van de nieuwe modellen zou goedkoper in de markt worden gezet en daarom uitgerust zijn met een LCD-scherm in plaats van OLED. Dit toestel zou een soortgelijk formaat hebben als de iPhone X, maar wel een groter scherm vanwege dunnere schermranden.

Grotere iPhone

Daarnaast zou Apple een groter OLED-model willen uitbrengen met een scherm van 6,5 inch, naast een even grote opvolger van de huidige iPhone X.

Volgens de ingewijden staan zowel de kleuropties, de mogelijkheid om twee simkaarten te gebruiken en de resolutie van de nieuwe iPhones nog niet vast.

Apple heeft vooralsnog niets bekendgemaakt over de modellen die het dit najaar wil uitbrengen. Dat doet het bedrijf hoogstwaarschijnlijk begin september.