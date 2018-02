Eerste indruk: Sony kiest voor vernieuwd ontwerp in Xperia XZ2

Het ontwerp van de Xperia XZ2 en Xperia XZ2 Compact is aangepast ten opzichte van zijn voorgangers. Dat is met name te zien aan de beeldverhouding van het display. Die is niet langer 16:9, maar 18:9.

De randen aan de boven- en onderkant zijn iets verkleind. Dat wil niet zeggen dat het display nu helemaal doorloopt tot in de randen, waar andere smartphonemakers met hun toptoestellen steeds vaker wel voor kiezen. De Xperia XZ2 heeft nog steeds duidelijke randen rond het scherm.

Rondingen

De verschillen in het ontwerp zijn ook te zien op de achterkant van de telefoon. Die loopt wat bol af richting de randen, waar Xperia-smartphones voorheen altijd recht en strak waren. Het toestel is nog steeds behoorlijk spiegelend en vingerafdrukken zijn snel zichtbaar. Wel ligt de telefoon door zijn bolling een stuk prettiger in de hand.

Het grotere beeld en de vernieuwde behuizing voelen als een welkome verbetering. Ook de vingerafdrukscanner heeft een nieuw plek gekregen. Op de Xperia XZ1 zat die nog in de ontgrendelknop op de zijkant, inmiddels is hij te vinden op de achterkant, onder de camera. Dat is een logischere plek die gemakkelijk bereikbaar is.

Camera’s

De Xperia XZ2 behoudt een enkele camera op de achterkant. Die biedt net als zijn voorganger 19 megapixels, wat meer is dan de 12 megapixel-camera’s die de iPhone X en Samsung Galaxy S9 gebruiken.

De 19 megapixel-camera op de achterzijde is wel verbeterd. De meest in het oog springende vernieuwing is dat het toestel beelden in 4K HDR kan opnemen. Dat betekent niet alleen scherp beeld, maar ook met meer contrasten. Aan de voorzijde bevindt zich een 5 megapixel-camera, die voldoet als simpele selfiecamera.

Het toestel is voorzien van een 3180 mAh-accu. Dat zou voldoende moeten zijn om de smartphone een dag mee te gebruiken, maar dat konden we tijdens een korte test op de beursvloer niet verifiëren.

Geen koptelefoonaansluiting

Tijdens de presentatie repte Sony er met geen woord over, maar het is opvallend dat het bedrijf met de Xperia XZ2 afscheid neemt van de traditionele koptelefoonaansluiting. Gebruikers kunnen een koptelefoon aansluiten via de usb-c-aansluiting aan de onderkant, of kiezen voor koppeling via bluetooth.

De Xperia XZ2 Compact is een goedkopere telefoon met dezelfde beeldverhouding, camera's en vingerafdrukscanner als de Xperia XZ2. Het scherm is met 5 inch wel een stuk kleiner en de achterkant is van plastic in plaats van glas. Daarmee is hij niet alleen goedkoper dan de XZ2, maar voelt hij ook iets goedkoper aan.

Voorlopige conclusie

Met de Xperia XZ2 en Xperia XZ2 Compact maakt Sony een stap om de concurrentie bij te benen. Toch weten de toestellen nog niet direct zodanig te overtuigen dat LG, Samsung of Apple zich zorgen hoeven te maken.

De Xperia XZ2 verschijnt in april voor 799 euro en de Compact-versie kost 599 euro. Het toestel werkt met Android Oreo.