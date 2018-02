Vivo onthult concepttelefoon waarbij scherm als luidspreker gebruikt wordt

De smartphone genaamd Apex is gepresenteerd tijdens de MWC-beurs in Barcelona.

De Vivo Apex heeft een vrijwel randloos scherm, met randen van slechts 1,8 millimeter dik. Naar eigen zeggen zijn dat de dunste randen uit de industrie. Onderin is de rand wel dikker, namelijk 4,3 millimeter.

Vivo gebruikt een zogenaamde ScreenSoundCasting-technologie om vibraties door het scherm heen te zenden. Daardoor is het geluid te horen zonder traditionele speaker.

De selfiecamera zit in dit toestel ook niet op de voorkant, maar komt uit de rand van de telefoon als deze geactiveerd wordt. Na gebruik gaat de 8 megapixel camera weer terug de telefoon in. Volgens Vivo duurt het 0,8 seconden voor de camera naar buiten is geklapt en foto's kan maken.

Vingerafdrukscanner

De Vivo Apex heeft verder een vingerafdrukscanner in het scherm zitten. Tijdens de CES-beurs in januari toonde Vivo al een prototype van "de eerste telefoon met een vingerafdrukscanner in het scherm". Bij dat model zat de scanner echter nog in een klein deel van het scherm.

Bij de Apex is dat gedeelte groter geworden en neemt dit het onderste deel van het scherm in. Volgens de fabrikant is dit de eerste telefoon met een "halfscreen-vingerafdrukscanner" ter wereld.

Verder is het mogelijk om twee vingerafdrukken tegelijkertijd te scannen, voor extra veiligheid. Dit kunnen twee vingers van dezelfde hand zijn, maar ook van twee verschillende mensen.

De Vivo Apex is een concepttelefoon en er zijn geen plannen om het toestel op de markt te brengen.