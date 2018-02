Asus voorziet ZenFone 5 van iPhone X-achtig scherm met inkeping

De twee duurste ZenFones, de ZenFone 5 en 5Z, bieden een 6,2 inch, terwijl de ZenFone 4 nog een scherm van 5,5 inch had. Asus heeft de schermranden flink dunner gemaakt, waardoor alleen aan de onderkant nog een rand is te zien.

Aan de bovenkant heeft Asus een inkeping in het scherm geplaatst. Dit zorgt volgens het bedrijf dat er meer schermruimte overblijft, zonder dat de camera op een rare plek geplaatst hoeft te worden. De camera is te gebruiken voor ontgrendeling via gezichtsdetectie. Dat gebeurt niet met een 3D-scan zoals op de iPhone X, maar via een vooraf ingevoerde selfie en beeldherkenning.

Camera's

Op de achterkant van deze telefoons zijn dubbele camera's geplaatst, die volgens Asus werken met kunstmatige intelligentie.

Daarmee herkent de ZenFone wat voor soort foto er wordt gemaakt en past daar de instellingen op aan. Zo worden bijvoorbeeld zonsondergangen en foto's van huisdieren herkend. De instellingen die daar doorgaans het beste bij passen, worden dan ingeschakeld.

Ook bieden de ZenFones een portretmodus, waarmee het onderwerp scherp in beeld komt en de achtergrond vager wordt gemaakt.

Zenimoji

Net als Samsung komt ook Asus met een eigen versie van Apples Animoji. Met 'Zenimoji' kunnen gebruikers cartoonfiguurtjes tot leven brengen via de camera op de voorkant. Ze kunnen gebruikt worden in videochats, livestreams of worden verzonden in chatberichten.

De ZenFone 5 is voorzien van een Snapdragon 636-processor van Qualcomm en 6GB aan werkgeheugen. De ZenFone 5Z krijgt een krachtigere Snapdragon 845-chip en tot 8GB aan werkgeheugen. Prijzen en beschikbaarheidsdata voor de Benelux zijn nog onbekend.

Lite

Asus kondigde ook een budgetversie van de ZenFone 5 aan. Deze ZenFone 5 Lite heeft een 6 inch scherm en twee camera's op de achterkant. Dit toestel heeft iets dikkere randen dan de andere twee en maakt geen gebruik van kunstmatige intelligentie in de camera.