Bezitters OnePlus 5 en 5T kunnen toestel opsturen om in HD video's te bekijken

Door het ontbreken van een certificaat om video's tegen kopiëren te beveiligen, is het op de OnePlus 5 en 5T niet mogelijk om video's van onder meer Netflix en Google Play in HD te streamen. YouTube-video's zijn wel in hoge kwaliteit te bekijken.

Een medewerker van OnePlus laat weten dat bezitters van de OnePlus 5 en 5T hun telefoon vanaf nu kunnen opsturen om dit alsnog mogelijk te maken. Het is volgens het bedrijf niet mogelijk om de update van een afstand uit te voeren.

OnePlus belooft dat gebruikers in Europa de verzendkosten vergoed krijgen en de smartphone binnen vijf werkdagen na ontvangst weer in hun bezit hebben.

Of OnePlus 5 en 5T-smartphones die vanaf nu verkocht worden wel over het benodigde certificaat beschikken, is onduidelijk.

