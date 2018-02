Nieuwe bug kan iOS 11 laten vastlopen door specifiek teken

Dat ontdekte de Italiaanse website Mobile World.

Het gaat om een Indiaas teken, dat onder meer de berichten-app iMessage, WhatsApp, Gmail, Twitter en Facebook Messenger kan laten vastlopen. Ook zouden iPhones als gevolg van de bug volledig kunnen vastlopen of kunnen de getroffen apps tijdelijk niet meer gebruikt worden, omdat ze het teken steeds opnieuw proberen in te laden.

De bug is volgens The Verge aanwezig in de recent uitgebrachte iOS-versie 11.2.5. Mobile World merkt op het teken ook op WatchOS en MacOS voor vastlopende applicaties zorgt. In de publieke testversie van iOS-versie 11.3 treedt het probleem niet op.

Eerder deze maand zorgde een specifieke link al voor problemen met de iMessage-app. De applicatie stopte met werken zodra de link werd ingeladen, ook als deze nog niet geopend was. In sommige gevallen zorgde dit ook voor vastlopende iPhones. Apple verhielp desbetreffende bug in iOS 11.2.5.