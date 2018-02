Smartphonebaas HTC verlaat bedrijf

Dat heeft de techfabrikant op woensdag bekendgemaakt. Een vervanger is nog niet gevonden.

Chialin Chang stond aan het hoofd van de Smartphone and Connected Devices Business-divisie van HTC. Hij vertrekt direct.

De topman heeft het bedrijf verlaten om zich te richten op zijn persoonlijke carrière. Verdere details heeft HTC nog niet gedeeld.

Google

Chang was één van de laatste topleden in het bestuur van HTC die het bedrijf niet recent heeft verlaten. Onlangs verkocht HTC een groot deel van zijn smartphonetak aan Google voor 1,1 miljard dollar. Daarbij nam Google ook tweeduizend HTC-medewerkers in huis.

Volgens bronnen van The Verge zal de Taiwanese fabrikant niet op telefoonbeurs Mobile World Congress eind februari een nieuwe smartphone aankondigen. Het bedrijf zou in plaats daarvan wachten tot een later moment.