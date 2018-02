'Google verkocht in 2017 slechts 3,9 miljoen Pixel-telefoons'

Google maakt zelf geen verkoopcijfers over zijn Pixel-telefoons bekend. Het bedrijf heeft volgens Francisco Jeronimo van marktanalist IDC in 2017 3,9 miljoen Pixel-toestellen verkocht.

Daarbij gaat het om verscheepte exemplaren. Het is goed mogelijk dat een deel van de toestellen nog bij winkeliers ligt, en niet door consumenten is gekocht.

Hoewel het aantal verscheepte Pixel-telefoons een verdubbeling is ten opzichte van 2016, heeft Google nog steeds maar een zeer klein deel van de wereldwijde smartphonemarkt in handen.

​

Klein marktaandeel

De smartphonemarkt is goed voor 1,5 miljard telefoons, waarmee Google met 3,9 miljoen telefoons een aandeel van zo'n 0,26 procent heeft. Apple en Samsung, de grootste spelers op de smartphonemarkt, verschepen binnen een week meer toestellen dan Google in heel 2017.

Google bracht in oktober 2016 twee Pixel-toestellen op de markt, die een jaar later werden op gevolgd door de Pixel 2 en Pixel 2 XL. Tot nu toe worden de Pixel-telefoons nog niet officieel in Nederland verkocht; het toestel is er wel in onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.

Maandag werd bekend dat Android-fabrikant Essential in de eerste zes maanden zo'n 88.000 exemplaren van zijn gelijknamige Essential-smartphone heeft verkocht. Ter vergelijking: Apple verkocht dat aantal afgelopen kwartaal gemiddeld elke tweeënhalf uur.

Essential werd opgericht Andy Rubin, eerder oprichter van Android en jarenlang leider van het mobiele besturingssysteem.