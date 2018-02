Wie bepaalt welke nieuwe emoji's je telefoon krijgt?

De emoji-update is voor smartphonemakers inmiddels vaste prik. Er verschijnen gloednieuwe emoji's, terwijl ook nieuwe varianten met andere huidskleuren en haarkleuren worden geïntroduceerd.

Die emoji's zijn op alle smartphones grofweg hetzelfde. Stuur je een duim omhoog vanaf een iPhone naar een Samsung-telefoon, dan zal ook de ontvanger die duim te zien krijgen.

Techbedrijven zijn namelijk verplicht om allemaal dezelfde nieuwe emoji's te introduceren, waarvoor op een speciale manier wordt samengewerkt. Daarvoor wordt vanaf een centraal punt gecoördineerd.

Wie is verantwoordelijk voor emoji's?

Strikt gezien zijn emoji's tekens op het toetsenbord van een smartphone. Deze tekens zijn onderdeel van een bredere verzameling met letters, cijfers en symbolen genaamd Unicode. Op het moment heeft Unicode meer dan 136.000 tekens, die alle techbedrijven in hun telefoontoetsenborden integreren.

Unicode krijgt eens per jaar een grote update waarbij nieuwe tekens worden toegevoegd of gewijzigd. Over deze nieuwe toevoegingen vergadert het Unicode Consortium, een non-profitorganisatie die sinds de jaren '90 de ontwikkeling van de tekenset coördineert.

Het emoji-subcomité binnen het consortium vergadert gelijktijdig over welke emoji's er bij die update geïntroduceerd zullen worden. Deze 'emojiraad' wordt op het moment geleid door Google-softwareontwikkelaar Mark Davis, met Jeremy Burge van Emojipedia en journalist Jennifer 8. Lee als vicevoorzitters.

Hoe wordt een nieuwe emoij goedgekeurd?

De raad behandelt nieuwe emojiverzoeken die naar het consortium worden verstuurd. Deze voorstellen worden gedaan door techbedrijven zoals Google, Apple en Samsung, maar individuele gebruikers kunnen ook een verzoek indienen.

De Nederlandse copywriter Maurice Beljaars diende in 2016 bijvoorbeeld een verzoek in voor de inmiddels toegevoegde regenboogvlag-emoji. "Het gebeurt vrij vaak dat ik zo'n vlaggetje aan een tweet wil toevoegen bij dingen die te maken hebben met homo-emancipatie, zoals bijvoorbeeld bij de aanslagen in Orlando", vertelde Beljaars vlak na de aanvraag aan NU.nl.

Een emojiverzoek moet in briefvorm worden ingezonden, waarbij de schrijver aan de hand van een voorwaardenlijst de nieuwe emoticon beschrijft. "Het is aan het begin ook een heel gedoe om zoiets aan te vragen", aldus Beljaars. "Maar als je er even voor gaat zitten valt het best mee."

Vervolgens beraadt het comité zich op de emoji. Ze spreken hun voorkeur uit voor inzendingen, of bekritiseren alternatieven die volgens hen niet thuishoren op telefoons. Tijdens deze periode wordt ook een lijst met gegadigden gepubliceerd, die een voorproefje biedt op wat er waarschijnlijk zal worden goedgekeurd.

Waar moet een nieuwe emoji aan voldoen?

Het subcomité zegt alle voorstellen te overwegen. Daarbij worden emoji's van fictieve of levende personen wel automatisch afgewezen. Ook goden, bedrijfslogo's of producten geassocieerd met bepaalde bedrijven maken geen kans.

De raad kijkt hoe vaak een nieuwe emoji vermoedelijk wordt gebruikt. Denken ze dat een toevoeging zelden in een chatgesprek zal worden ingezet, dan bestaat er een redelijke kans dat deze zal worden afgewezen.

Emoji's die passen in een bestaande set worden ook sneller goedgekeurd. Smileys met daarin twee mannen met een kind en twee vrouwen met een kind werden bijvoorbeeld toegevoegd, omdat ze de oude emoji van een man, een vrouw en een kind complimenteren.

Een emoji voor een droevige drol werd recent afgekeurd door de raad. Critici vonden het voorstel te ongemakkelijk. Daarnaast werd gevreesd dat het bedrijf hierna drollen met andere gezichtsuitdrukkingen moest introduceren, om de set van de droevige en blije drollen aan te vullen.

Wanneer wordt een goedgekeurde emoji toegevoegd?

Heeft het subcomité uiteindelijk een besluit over alle voorstellen gemaakt, dan wordt een lijst met alle toevoegingen gepubliceerd. Kort daarna wordt een nieuwe versie van Unicode beschikbaar gesteld, met daarin de bijgewerkte lijst met emoji.

In de maanden daarna brengen techbedrijven software-updates uit voor telefoons en computers, met daarin de vernieuwde lijst met emoji's. De bedrijven moeten allemaal hun eigen varianten voor de emoji ontwerpen, op basis van instructies van Unicode.

Zijn de updates allemaal beschikbaar, dan zijn de emoticons voor iedereen met een recent bijgewerkte telefoon te gebruiken. Daarna begint het gehele goedkeuringstraject voor nieuwe emoji's opnieuw.