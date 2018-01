Nieuwe versie AR-platform van Apple herkent muren en plaatjes

Dat heeft Apple bekendgemaakt in een vooruitblik op het nog niet verschenen iOS 11.3.

Op dit moment herkent ARKit alleen horizontale oppervlaktes. De technologie weet waar de vloer is, zodat virtuele objecten in een 3d-omgeving geplaatst kunnen worden. Dat is voor gebruikers op hun telefoon via de camera te zien.

In iOS 11.3 zal ARKit ook verticale oppervlakten registreren. Zo kan een ruimte of omgeving beter in kaart gebracht worden. ARKit gaat vooralsnog alleen muren herkennen die haaks op de vloer staan.

Beelden die ARKit via de camera opneemt, zijn na de update in 1080p te zien. Dat levert een scherper beeld op dan de huidige resolutie van 720p. Het moet zorgen dat virtuele objecten niet veel scherper ogen dan de echte omgeving.

Het platform gaat ook 2d-afbeeldingen herkennen. Daarmee kunnen schilderijen herkend worden om daar vervolgens bijvoorbeeld extra informatie bij te tonen.

Animoji

In iOS 11.3 krijgen iPhone X-gebruikers ook toegang tot nieuwe Animoji. Aan de functie wordt een beer, een schedel, een draak en een leeuw toegevoegd.

Gebruikers krijgen ook meer inzicht in de status van hun iPhone-accu. Daarnaast kunnen ze zelf aangeven of het toestel vertraagd mag worden als er een piek ontstaat in de prestaties.

Apple kwam de laatste tijd veel in het nieuws omdat het bedrijf iPhones met oudere accu's expres vertraagt. Naar eigen zeggen gebeurt dat om te zorgen dat oudere iPhones niet zomaar uit kunnen vallen op piekmomenten in gebruik.

Wanneer iOS 11.3 officieel beschikbaar komt, is niet bekend. Het besturingssysteem is op dit moment als bèta beschikbaar voor ontwikkelaars.