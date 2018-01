Mobiel dataverbruik stijgt sinds opkomst onbeperkte data-abonnementen

Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De mobiele abonnementen met onbeperkt data werd in januari 2017 door T-Mobile geïntroduceerd, gevolgd door Tele2 in mei 2017. Dat heeft voor een versnelling van de groei in mobiel dataverbruik gezorgd, stelt de ACM.

Het totale mobiele dataverbruik (3G en 4G) steeg in het tweede kwartaal met ruim 25 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, van 61 miljard MB naar ruim 77 miljard MB.

Abonnementen die onbeperkt data bieden lijken de concurrentie in de mobiele sector te versterken. De ACM zegt dat het marktaandeel van KPN in het eerste halfjaar op basis van het mobiele dataverbruik van 40 tot 45 procent daalde naar 30 tot 35 procent. Dat van T-Mobile steeg van 20 tot 25 procent naar 25 tot 30 procent.

Vast-mobiel

De ACM schrijft dat consumenten ook vaker vast-mobiele bundels afnemen. Dat aantal steeg in het eerste halfjaar van 1 miljoen naar 1,8 miljoen. Die stijging zou vooral komen omdat VodafoneZiggo in het eerste kwartaal van 2017 zulke bundels introduceerde.

De ACM concludeerde in juli dat er voorlopig genoeg concurrentie op de telecommarkt is, ondanks de bundeling van telecomproducten in één pakket. Wel onderzoekt de autoriteit welke regulering er nodig is om te zorgen dat de concurrentie gezond blijft.