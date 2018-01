Omzet OnePlus in 2017 verdubbeld

Dat meldt directeur Pete Lau tegenover The Telegraph.

De omzet kwam in 2017 uit op omgerekend ruim 1,14 miljard euro. Cijfers van de jaren ervoor ontbreken, omdat OnePlus voor het laatst in 2014 zijn omzet bekendmaakte. In dat eerste jaar na de oprichting van het bedrijf bedroeg de omzet ruim 244 miljoen euro.

Volgens Lau boekte OnePlus vorig jaar ook "gezonde winsten", maar daarbij noemde hij geen exact bedrag. Het Chinese bedrijf bracht vorig jaar twee toestellen uit, de OnePlus 5 en 5T.

Mogelijk verschijnt in maart van dit jaar de OnePlus 6. Dit toestel krijgt volgens geruchten een vingerafdrukscanner die in het scherm is verwerkt. Bij de 5T zit die scanner op de achterkant.