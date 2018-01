'Apple heeft tekort aan vervangende accu's iPhone 6 Plus'

Dat stelt MacRumors donderdag op basis van een intern document van Apple dat de website in handen heeft. Het document zou verstuurd zijn naar de Apple Stores en Apple Authorized Service Providers.

De nieuwe voorraden van de accu's zouden pas aan het einde van maart of het begin van april binnenkomen. Volgens het document is de wachttijd voor het vervangen van de accu van de iPhone 6 en 6s Plus ongeveer twee weken. Voor de andere iPhones zou er geen vertraging zijn.

Apple heeft zijn gebruikers vervangende accu's voor een gereduceerd bedrag van 29 euro aangeboden, nadat bekend werd dat het oudere iPhones vertraagt. Dit deed het bedrijf om te voorkomen dat een verouderde accu ermee ophoudt en het toestel uitvalt.

Nadat Apple dit bekendmaakte ontstond er ophef, omdat de prestaties met nieuwe accu's weer op peil kwamen. Apple bood in december zijn excuses aan. Zowel in de Verenigde Staten als in Frankrijk wordt onderzoek gedaan naar de zaak.