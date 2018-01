Overzicht: Alle geruchten over de Samsung Galaxy S9

1. Kleine aanpassingen in ontwerp

De Galaxy S9 verschilt qua design waarschijnlijk niet veel van zijn voorganger, de Galaxy S8. De meeste geruchten gaan er vanuit dat het toestel slechts kleine verbeteringen doorvoert, maar dat de basis gelijk blijft.

Dat betekent een groot scherm dat meebuigt in de schermranden, met alleen aan de boven- en onderkant dunne randen.

2. Vingerafdrukscanner in het scherm

Wel wordt de vingerafdrukscanner op de achterkant mogelijk verplaatst van naast de camera naar onder de camera. Gebruikers klaagden bij de Galaxy S8 dat de scanner op een onlogische plek zat.

Een tweede mogelijkheid is dat de vingerafdrukscanner zelfs in het scherm wordt verwerkt. Fabrikant Synaptics presenteerde in januari op gadgetbeurs CES een vingerafdrukscanner in het touchscreen, die volgens het bedrijf "in het eerste kwartaal van 2018 in een groot vlaggenschip wordt gebruikt".

3. Meer werkgeheugen

De Samsung Galaxy S9 wordt in Europa en de Verenigde Staten naar verwachting geleverd met een Snapdragon 845-processor van Qualcomm. In Azië zal het toestel voorzien zijn van Samsungs eigen Exynos 9810-chip.

Daarmee krijgt het toestel mogelijk ook 6GB aan werkgeheugen. De S8 deed het met 4GB. Meer opslaggeheugen op de Galaxy S9 wordt niet verwacht, het basismodel zou het wederom met 64GB doen. Daarnaast komt er een model met 128GB opslagruimte. Dat is dan waarschijnlijk uitbreidbaar met een microSD-kaartje.

De Galaxy S9 Plus zou standaard 6GB werkgeheugen krijgen. Qua opslagruimte komt het toestel volgens gelekte informatie beschikbaar met 64, 128 of 256GB.

4. Verbeterde gezichtsherkenning

Bij de presentatie van de Exynos 9810-chip maakte Samsung ook bekend dat de processor een stuk beter omgaat met kunstmatige intelligentie. Zo wordt bijvoorbeeld het herkennen van objecten en gezichten verbeterd. In het persbericht schrijft Samsung dat de chip de beveiliging van apparaten sterker maakt via onder meer 3D-gezichtsscans.

De Galaxy S8 maakte al gebruik van gezichtsherkenning om het toestel te ontgrendelen. Samsung zou hierop willen verbeteren met de 3D-scanfunctie.

Een gezichtsscanner zou een extra beveiligingsmaatregel voor de telefoon zijn, naast de vingerafdrukscanner en de pincode. Samsung zou niet van plan zijn de vingerafdrukscanner helemaal te vervangen door een gezichtsscanner, zoals Apple dat met zijn iPhone X wel deed.

5. Stabiele camera

In het ontwerp van de grotere variant, de S9 Plus, wordt waarschijnlijk ruimte vrijgemaakt voor een dubbele cameralens. De reguliere S9 behoudt mogelijk een enkele camera.

Samsung belooft met de Exynos 9810-processor snellere en efficiëntere beeldbewerking. Van de camera wordt verwacht dat hij stabieler beeld biedt tijdens het fotograferen en filmen. Verder zou een telefoon met deze chip 4K-video's kunnen opnemen met 120 beelden per seconde.

6. Verschijningsdatum

De Galaxy S9 zou op 16 maart uitkomen. Dat claimt journalist Evan Blass op zijn Twitter-account, op basis van een "belangrijke hoesjesmaker". Samsung zou het toestel 26 februari presenteren en hem 16 maart uitbrengen. Mogelijk is de telefoon op 1 maart al te bestellen.

Over de prijs is nog niets bekend. De vraag is dan ook of Samsung onder de duizend euro blijft. Apple is die grens al voorbij met de iPhone X.

7. Andere geruchten

De Samsung Galaxy S9 krijgt mogelijk weer een standaard koptelefoonaansluiting. Daarnaast werkt het toestel met Android Oreo en zal spraakassistent Bixby wederom aanwezig zijn. Nederlandse spraakcommando's worden de assistent op dit moment nog niet ondersteund.

De telefoon zou verder een 8 megapixel-selfiecamera krijgen. Ook worden stereo speakers in het toestel verwacht. Dat blijkt althans uit een gelekte foto op Reddit, waarvan de bron niet helemaal duidelijk is.

Geruchten gaan dat de accu ook iets groter wordt, namelijk 3200 mAh in plaats van de 3000 mAh-accu van de S8.