Eerste indruk: Eerste vingerafdrukscanner in een smartphonescherm

Kevin Lynch heeft de nieuwe vingerafdrukscanner duidelijk al vaak gedemonstreerd op de beurs in Las Vegas, die dinsdag officieel van start ging. "De demo is nogal saai, vrees ik", zegt de woordvoerder van Synaptics direct. Lynch legt zijn vinger op het scherm van een smartphone, en het apparaat wordt vrijwel direct ontgrendeld.

Synaptics maakt al jarenlang vingerafdrukscanners voor smartphones van bedrijven als Samsung en LG. Die scanners werden al steeds kleiner gemaakt, zodat ze in de immer krimpende schermranden bleven passen. Nu smartphoneschermen nagenoeg randloos zijn, was een nieuwe oplossing nodig.

Apple heeft die oplossing al gevonden in de vorm van Face ID, een speciale gezichtsherkenningsfunctie. Die heeft echter nog steeds een reeks sensoren aan de voorkant van de telefoon nodig, waardoor de iPhone X een 'inkeping' aan de bovenkant van het scherm heeft. De Synaptics-scanner moet het mogelijk maken om smartphones te maken met een scherm dat nog verder tot de randen gaat.

Naar verluidt probeerde Samsung vorig jaar al om een vingerafdrukscanner in het scherm van zijn Galaxy S8 te verwerken, maar is dat niet gelukt. De Chinese fabrikant Vivo is nu de eerste die een prototype toont van een telefoon met de technologie.

Technologie

Op het vergrendelscherm wordt een afbeelding van een vingerafdruk getoond, om aan te duiden waar de vinger moet worden geplaatst. Als je goed je best doet kun je door het scherm heen de betreffende chip zien zitten, maar bij normaal gebruik van de smartphone lijkt de scanner niet erg op te vallen.

De nieuwe vingerafdrukscanner van Synaptics gebruikt een andere technologie dan bestaande smartphonescanners. Die zijn "capacitief": ze meten hoe een vingertop een elektrisch veld verstoort. De schermscanner is optisch en gebruikt licht om een afbeelding te maken van de vingertop. Volgens Lynch is deze technologie net zo nauwkeurig en kan hij zelfs nepvingers opmerken die andere scanners voor de gek zouden houden.

De Synaptics-woordvoerder zegt dat nog dit kwartaal andere smartphonemakers producten zullen tonen met de nieuwe technologie. Namen wil hij niet noemen, maar vermoedelijk zal in februari op het Mobile World Congress in Barcelona een flink aantal telefoons met vingerafdrukscanner in het scherm worden getoond.

(Het is onduidelijk of Samsung zijn Galaxy S9 van de nieuwe Synaptics-scanner zal voorzien; op gelekte afbeeldingen was eerder nog een scanner aan de achterkant van de telefoon te zien.)

Prijs

De nieuwe technologie zal in eerste instantie alleen in de duurste smartphones zitten. "Dit is gloednieuwe technologie die nu pas verschijnt", aldus Lynch. "Maar net als we zagen met vingerafdrukscanners begint het bij de vlaggenschepen, komen daarna de middenklassers en hebben we dan een flink marktaandeel."

Voor mensen die in 2018 een nieuw smartphonevlaggenschip willen kopen, lijkt de schermscanner in ieder geval een veelbelovende verbetering.

