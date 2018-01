Samsung onthult Galaxy S9 eind februari

Dat heeft Samsung-topman Dong Jin Koh gezegd tijdens een persconferentie op de CES-beurs in Las Vegas.

Een specifieke datum werd niet genoemd, maar het MWC vindt van 26 februari tot 1 maart plaats. Op 25 februari, voordat de beurs open gaat, houden bedrijven al persconferenties. De aankondiging zal op één van die dagen worden gedaan.

De Galaxy S9, waarschijnlijk samen met een grotere variant, volgt de S8 en S8 Plus op. Die werden vorig jaar in maart op een apart Samsung-evenement gepresenteerd in New York.

Over de S9 is op dit moment nog heel weinig bekend. Naar verwachting wijkt het toestel qua ontwerp niet veel af van de Samsung Galaxy S8. Wel wordt de vingerafdrukscanner op de achterkant waarschijnlijk onder de camera geplaatst. Die scanner zit nu naast de camera.