Vivo presenteert telefoon met vingerafdrukscanner in scherm

Het bedrijf presenteerde het nog naamloze toestel op de CES-beurs.

Volgens Vivo is het "de eerste telefoon ter wereld met een vingerafdrukscanner in het scherm die klaar is voor massaproductie". Op dit moment is het toestel nog niet in productie.

De vingerafdrukscanner bevindt zich onder het oledpaneel. De scanner wordt pas actief als de gebruiker hem nodig heeft, stelt Vivo. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij ontgrendeling of transacties. In deze gevallen verschijnt een plaatje van een vingerafdruk waarop gebruikers hun vinger kunnen plaatsen. Dat plaatje wordt daarna weer onzichtbaar.

Aankondiging

Meer details over de telefoon zijn niet bekend. De Chinese smartphonefabrikant zegt het toestel "begin 2018" officieel aan te kondigen. Naar verwachting presenteren ook andere bedrijven dit jaar smartphones met vingerafdrukscanners onder het scherm.

Vorig jaar gingen veel geruchten dat Apple aan een telefoon met vingerafdrukscanner in het scherm zou werken. Het bedrijf stapte volledig van dat idee af en kwam met een geavanceerde 3D-gezichtsscanner in de iPhone X. Volgens Apple is dat veiliger dan inloggen met een vingerafdruk.

