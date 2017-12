Apple biedt vervangen verslechterde iPhone-accu goedkoper aan

Apple publiceerde donderdag een brief aan zijn klanten, waarin het bedrijf zijn verontschuldigingen aanbiedt voor het bewust trager maken van iPhones met een verslechterde accu. "We weten dat sommigen van jullie vinden dat Apple jullie teleurgesteld heeft", aldus het bedrijf. "We bieden onze excuses aan."

Daarnaast biedt het bedrijf iedereen met een iPhone 6 of een nieuwere versie een vervangende batterij voor 29 dollar (24,29 euro). Dat is 50 dollar minder dan de gebruikelijke prijs voor vervangende accu’s voor iPhones. Apple belooft verder functies aan iOS toe te voegen die meer informatie geven over de staat van de accu in de telefoon. Die functies moeten begin 2018 verschijnen.

Apple stelt overigens dat het verminderen van de prestaties bedoeld is om de levensduur van de iPhone-batterijen te verlengen. "Het enige doel van de feature is het voorkomen dat de telefoon onverwacht uitschakelt, zodat de iPhone nog altijd gebruikt kan worden."

Vervolging

In Frankrijk riskeert Apple een strafrechtelijke vervolging wegens de kwestie, meldt Reuters donderdag. De aanklacht komt van een Franse organisatie genaamd HOP, wat in het Frans staat voor Stop Geplande Veroudering. De organisatie diende woensdag een voorlopige juridische klacht in bij de rechtbank.

De organisatie claimt dat Apple het verouderingsproces bewust heeft versneld door de prestaties van iPhones met een verslechterde accu te verminderen. Volgens de Franse consumentenwet mag dit niet.

Mocht Apple de zaak verliezen, dan riskeert het bedrijf een boete van maximaal 5 procent van zijn jaarlijkse verkopen.

Apple is ook in de Verenigde Staten door diverse groepen en personen aangeklaagd wegens het vertragen van de iPhones. Apple zou er volgens hen voor hebben gezorgd dat klanten "een nieuwe en duurdere iPhone hebben gekocht, terwijl het vervangen van de batterij ervoor had kunnen zorgen dat klanten hun oude toestel konden blijven gebruiken".

Epson

HOP heeft ook een klacht ingediend over de Japanse printerfabrikant Epson. Volgens de organisatie versnelt ook dit bedrijf bewust het verouderingsproces van zijn producten. Een aanklager zou daar in november al een onderzoek naar gestart zijn, nadat er in september een klacht over werd ingediend.