'Vraag naar iPhone X valt na eerste enthousiasme tegen'

De iPhone X is volgens verschillende analisten vooral te duur om op langere termijn in grote aantallen verkocht te worden, meldt Bloomberg.

Het persbureau haalt onder meer analist Zhang Bin van investeringsmaatschappij Sinolink Securities Co. aan. Die verwacht dat Apple in het komende kwartaal 35 miljoen exemplaren van de iPhone X zal verkopen, 10 miljoen minder dan hij eerder verwachtte.

Investeringsmaatschappij JL Warren Capital LLC stelde zijn verwachting bij van 30 naar 25 miljoen verkochte exemplaren van de iPhone X in het komende kwartaal. Volgens Jia Mo van marktonderzoeker Canalys is de vraag naar de iPhone X ongeveer gelijk aan het aanbod.

Productielijn

De Taiwanese krant Economic Daily News meldde eerder al dat Apple zijn eigen voorspelling had bijgesteld van 50 naar 30 miljoen verkochte exemplaren van zijn nieuwste iPhone in het eerste kwartaal van 2018. Volgens de krant zou de belangrijkste iPhone-fabrikant ook geen nieuwe werknemers meer aannemen, wat zou wijzen op een productielijn die niet meer groeit.

De negatieve verkoopverwachtingen zorgen voor slechte prestaties van vooral toeleveranciers van iPhone-onderdelen en iPhone-fabrikanten. De aandelenkoers van Apple heeft weinig te lijden onder de bijgestelde voorspellingen.

De iPhone X werd in september aangekondigd, en is sinds 3 november te koop. In eerste instantie was de voorraad beperkt en was het toestel moeilijk te krijgen, volgens geruchten mede door problemen met de scanner voor gezichtsherkenning.