Dat meldt GizmoChina op basis van een anonieme bron. Bij de OnePlus 5T, het huidige vlaggenschip van OnePlus, zit de vingerafdrukscanner nog aan de achterkant op de behuizing.

Diverse fabrikanten zouden werken aan een vingerafdrukscanner die in het scherm verwerkt zit. Onderdelenfabrikant Synaptics maakte eerder in december bekend dat een dergelijke scanner binnenkort in massaproductie gaat. Of de scanner van OnePlus door Synaptics ontwikkeld is, is onduidelijk.

Volgens de bron is het Chinese bedrijf mogelijk al van plan om de telefoon in maart 2018 uit te brengen. De aankondiging is halverwege maart, waarna de telefoon later die maand beschikbaar moet worden voor consumenten.

De telefoon krijgt verder de Qualcomm Snapdragon 845-soc-processor, die recentelijk onthuld werd.