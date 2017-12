Apple aangeklaagd om verminderen prestaties iPhones met verslechterde accu

Vijf iPhone-bezitters uit verschillende staten hebben het bedrijf aangeklaagd bij een rechtbank in Chicago, meldt The Chicago Sun-Times.

De aanklagers zijn in het bezit van modellen tussen de iPhone 5 en de iPhone 7. De groep vindt dat Apple hen heeft misleid door met software-updates bewust de snelheid van hun smartphones omlaag te brengen.

Begin deze week concludeerde de maker van prestatiesoftware dat Apple de prestaties van bepaalde iPhones verlaagt zodra de accu van de telefoons onder een bepaalde capaciteit komen.

Apple verdedigde zichzelf daarna in een verklaring. Daarin zei het bedrijf dat smartphones zichzelf uitschakelen om de lithium-ion-accu's te beschermen. Dat kan gebeuren als het koud is, de batterij bijna leeg is of als de accu al vrij oud is.

Vorig jaar maakte Apple een update beschikbaar waarmee de accu van de iPhone 6, 6S en SE piekmomenten beter kon verwerken. Die functie is sinds iOS 11.2 ook beschikbaar op de iPhone 7.

Nieuw toestel

De advocaat van de vijf aanklagers zegt dat Apple de loyaliteit van zijn klanten heeft geschaad. De redenering daarbij is dat iPhone-gebruikers een nieuw toestel kopen zodra het oudere toestel slechter presteert.

De aanklagers vinden dat Apple er met de update voor heeft gezorgd dat klanten 'een nieuwe en duurdere iPhone hebben gekocht, terwijl het vervangen van de batterij ervoor had kunnen zorgen dat klanten hun oude toestel konden blijven gebruiken.'

Eerder donderdag klaagde een man uit Californië Apple ook al aan vanwege de kwestie, aldus TMZ.