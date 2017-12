'Apple verlaagt prestaties iPhone 6S bij verslechtering accu'

Dat concludeert John Poole, maker van prestatiesoftware Geekbench, in een bericht op de website van het programma.

Poole analyseerde zowel iPhone 6S- als iPhone 7-modellen en vergeleek daarbij verschillende versies van besturingssysteem iOS.

Uit zijn onderzoek blijkt dat de prestaties van de iPhone 6 sterker uiteenlopen sinds iOS-versie 10.2.1, met plotseling meer toestellen die minder snel zijn dan gebruikelijk. Bij de iPhone 7 is sinds iOS 11.2.0 een soortgelijke maar minder grote ontwikkeling te zien.

Uitvalprobleem

Volgens Poole is het niet aannemelijk dat sommige iPhone 6S-toestellen plotseling minder snel zijn geworden. Hij is ervan overtuigd dat Apple in iOS 10.2.1 een maatregel heeft doorgevoerd die de processor van de iPhone 6S terugschroeft als de accucapaciteit te ver is teruggelopen.

Apple zou die maatregel mogelijk hebben geïntroduceerd als oplossing voor de zichzelf uitschakelende iPhone 6S-modellen waarmee consumenten vorig jaar kampten.

De techgigant bracht begin dit jaar iOS 10.2.1 uit, dat het probleem volgens Apple grotendeels heeft verholpen. Ook riep het bedrijf een reparatieprogramma voor bepaalde iPhone 6S-modellen in het leven, waarbij de accu gratis kan worden vervangen.

Poole besloot de analyse uit te voeren om de claim van een Reddit-gebruiker te testen dat zijn iPhone 6S sneller werd toen hij de accu had vervangen. Volgens Poole zou de veronderstelde maatregel van Apple gebruikers onterecht het idee dat hun telefoon van ouderdom langzamer is geworden, terwijl het in werkelijkheid aan en slechter geworden accu ligt.