'Onzeker of overname Tele2 door T-Mobile mag doorgaan'

Daarvoor waarschuwen experts tegenover NU.nl.

"Hiermee wordt wetgeving over mededinging op de proef gesteld", zegt telecomconsultant Rudolf van der Berg van Stratix tegen NU.nl. "Ik acht de kans vrij groot dat er consessies gedaan moeten worden om deze overname voort te zetten."

Toezichthouders moeten de overname nog goedkeuren. Op het moment ligt de overname bij de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt, die ernaar zegt te kijken. Vermoedelijk zal uiteindelijk de Europese Commissie zijn goedkeuring moeten geven, omdat de bedrijven een hoge jaaromzet hebben.

KPN en VodafoneZiggo

Volgens Johan van de Gronden, hoogleraar Europese Wetgeving aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, is het lastig te voorspellen wat de Commissie in deze zaak zal concluderen. Er moet namelijk ook worden gekeken naar de positie van concurrenten. "Gezien de sterke positie van KPN en VodafoneZiggo zal het niet eenvoudig zijn om te concluderen dat er een machtspositie door de fusie ontstaat."

Volgens de hoogleraar zal de Commissie hoogwaarschijnlijk kijken of er een of "door oligopolistische marktstructuur concurrentiebeperkende effecten zullen ontstaan". Bij zo'n structuur wordt de markt beheerst door een klein aantal bedrijven. "Zelfs bij goedkeuring kunnen er nog lange procedures volgen: KPN heeft immers ook de goedkeuring van de Commissie van de fusie VodafoneZiggo aangevochten".

Vestager

Eurocommissaris Margrethe Vestager keurde twee jaar geleden nog een fusie van twee Deense telecomproviders af, omdat het aantal telecombedrijven op de Deense markt af zou nemen naar drie. In Italië mocht een vergelijkbare deal alleen doorgaan als een vierde partij een netwerk van twee fuserende bedrijven kreeg.

Ook op de Nederlandse markt zou het aantal providers krimpen naar drie, mits de overname doorgaat. Van der Berg denkt dat de Commissie daarom waarschijnlijk niet akkoord zal gaan met het overnamevoorstel. "Ze moeten ervoor zorgen dat er een vierde operator actief blijft. Het kan betekenen dat T-Mobile en Tele2 bijvoorbeeld een mobiel netwerk moeten verkopen aan een nieuwe partij."

Volgens Van der Berg spreken Europese toezichthouders pas met providers als ze een overname hebben aangekondigd. T-Mobile en Tele2 konden in de afgelopen tijd niet vooraf polsen of de Commissie van plan is om in te stemmen.

T-Mobile verwacht in de tweede helft van 2018 terug te horen van de toezichthouders. Een woordvoerder wil nog niet zeggen wat de provider verwacht te horen.