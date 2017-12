Apple steekt 390 miljoen dollar in fabrikant Face ID-laser

Dat heeft de Amerikaanse techgigant woensdag bekendgemaakt. Met het geld gaat Finisar een fabriek in de staat Texas heropenen. Dat zal naar schatting 500 banen opleveren.

Finisar maakt een zogenoemde vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL). Dat is een laser die kan worden gebruikt om een 3D-scan van objecten te creëren. In de Face ID-sensor van de iPhone X wordt de laser ingezet om een 3D-beeld van gezichten te maken.

Dat 3D-beeld wordt gebruikt om de iPhone te ontgrendelen, of om de bewegende 'animoji' vorm te geven. De gezichtsuitdrukkingen van de telefoon-eigenaar worden getoond op die bewegende emoji.

Innovatiefonds

Apple is het eerste bedrijf dat de VCSEL-technologie op grote schaal inzet. De iPhone-maker zegt in het vierde kwartaal van dit jaar tien keer meer van de lasers te kopen dan er voorheen in een kwartaal wereldwijd werden geproduceerd.

Naar verluidt neemt Apple de Face ID-lasers af van twee verschillende fabrikanten. De aankoop bij Finisar garandeert niet dat andere producenten buitenspel worden gezet.

Het miljoenenbedrag komt uit een speciaal innovatiefonds van Apple. Het bedrijf beloofde minstens 1 miljard dollar te betalen aan Amerikaanse fabrikanten, om nieuwe technologieën te ontwikkelen en banen te creëren. Eerder kreeg Corning, het bedrijf dat het krasbestendige glas van veel smartphoneschermen maakt, al een bedrag van 200 miljoen dollar.

Correctie 14/12: In dit bericht stond eerder dat Apple een investering deed in Finisar. Het bedrijf heeft inmiddels verduidelijkt dat dat niet het geval is. Met de 390 miljoen dollar worden producten van Finisar ingekocht. Apple krijgt geen aandelen in het bedrijf.