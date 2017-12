Volgend jaar eerste smartphone met vingerafdrukscanner in scherm

Onderdelenfabrikant Synaptics heeft bekendgemaakt dat zo'n scanner binnenkort in massaproductie gaat, en zal worden verwerkt in de smartphone van één van de vijf grootste smartphonemakers.

Volgens Synaptics werkt de scanner met droge en natte vingers, en is de technologie twee keer zo snel als de gezichtsherkenningsfunctie Face ID van Apple. Die nieuwe technologie zit in de iPhone X, in plaats van een vingerafdrukscanner.

Omdat de schermranden van smartphones steeds dunner worden, is er vaak geen ruimte meer om een vingerafdrukscanner onder het scherm te plaatsen. Apple ontwikkelde daarom Face ID, en andere smartphonemakers plaatsten een vingerscanner aan de achterkant van hun toestellen.

Galaxy S9

Volgens Synaptics blijkt echter uit consumentenonderzoek dat smartphone-eigenaren het liefst een scanner op de voorkant van hun telefoon hebben. Door de vingerafdrukscanner in het scherm te verwerken, is dit mogelijk zonder dat er een dikke schermrand aanwezig is.

Naar verluidt wilde Samsung al een vingerafdrukscanner in het display van de Galaxy S8 verwerken, maar kreeg het bedrijf de technologie nog niet werkend. Vermoedelijk verschijnt de Galaxy S9 in de lente van 2018. Het is niet bekend of de scanner van Synaptics voor dit toestel bedoeld is, of voor een concurrent van Samsung.