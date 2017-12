'Smartphonemaker Xiaomi 50 miljard dollar waard bij beursgang in Hong Kong'

Dat stellen ingewijden tegenover persbureau Bloomberg. De beursgang zou al in 2018 in Hong Kong plaats kunnen vinden.

Banken zouden echter nog twijfelen over de waardering van het bedrijf. Xiaomi had in 2014 voor het laatst een financieringsronde, waarna de waarde van het bedrijf op 46 miljard dollar werd geschat.

Volgens de ingewijden kan met een succesvolle beursgang minstens 5 miljard dollar aan nieuwe investeringen worden opgehaald. Dat zou nodig zijn om het bedrijf uit te breiden.

Concurrentie

De afgelopen maanden streefde de smartphonefabrikant verschillende concurrenten in India voorbij. Het bedrijf staat nu op het punt om ook een groter marktaandeel dan Samsung te krijgen in het land. Xiaomi wilde niet reageren op het gerucht.

De Chinese smartphonemaker groeide in zijn thuisland snel door direct via internet smartphones voor relatief lage prijzen te verkopen. In China heeft Xiaomi echter steeds fellere concurrentie gekregen van merken als Oppo en Huawei, waardoor het bedrijf vaker over de eigen landsgrenzen kijkt.

In Nederland zijn Xiaomi-telefoons nog niet officieel op de markt. Wel zijn Xiaomi-smartphones inmiddels verkrijgbaar in Polen.