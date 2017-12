Veel iPhones crashen door datum-bug, Apple lost probleem op met iOS-update

De update is direct beschikbaar voor gebruikers om te downloaden en te installeren. Dat gaat via de Instellingen-app op iOS. Gebruikers kiezen vervolgens voor 'Algemeen' en 'Software-update'.

Met de update wordt een grootschalige bug opgelost die sinds vrijdagnacht om 0:15 uur actief zou zijn. Onder meer op Twitter en Reddit doken enorm veel klachten op van gebruikers van wie hun iPhone crashte nadat ze notificaties ontvingen. Dat gebeurde bij gebruikers over de hele wereld. Het toestel toonde vervolgens kort een zwart scherm met draaiend wiel, waarna de toegangscode opnieuw ingevoerd moest worden.

Het probleem zou afkomstig zijn van apps die herhaaldelijk of op specifieke tijden meldingen versturen. Dit zijn bijvoorbeeld apps die een dagelijkse herinnering tonen.

Door te updaten naar iOS 11.2 zou de bug verholpen moeten zijn, al geven gebruikers aan dat het probleem ook optreedt tijdens het updaten. Om dit te verhelpen wordt gebruikers aangeraden om de optie 'Ververs op achtergrond' bij apps die voor problemen zorgen, tijdelijk uit te schakelen tot na de update. Dat kan via de Instellingen-app.

iOS 11.2

iOS 11.2 biedt naast verschillende bug-oplossingen ook nieuwe functies. Zo worden geschikte iPhones met ondersteuning voor draadloos opladen voortaan iets sneller opgeladen via een Qi-oplaadmat. Daarnaast legt Apple voortaan in popups uit dat het uitschakelen van wifi en bluetooth vanuit het Bedieningspaneel slechts tijdelijk is.

Op de iPhone X zijn nieuwe bewegende achtergronden toegevoegd. Ook is duidelijker gemaakt dat gebruikers het bedieningspaneel op dit toestel kunnen openen door vanaf de rechter bovenhoek in het scherm naar beneden te vegen. Daarvoor is een lijntje onder de accu toegevoegd.

In de update spreekt Apple ook van Apple Pay Cash, een functie die voorlopig alleen in de Verenigde Staten bruikbaar is. Hiermee kunnen gebruikers geld naar elkaar overmaken via de Berichten-app.

Mac-lek

Eerder deze week was Apple al genoodzaakt snel een update uit te brengen, toen bekend werd dat Macs en MacBooks kampten met een groot beveiligingslek. Via dit lek was het mogelijk om zonder het invoeren van een wachtwoord volledige toegang te krijgen tot het systeem.

Op deze manier konden gebruikers zomaar bij alle bestanden op een computer. Met deze toegang was het bijvoorbeeld mogelijk om wachtwoorden aan te passen.