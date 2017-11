Tweede Kamer wil dat kabinet teststad voor 5G-netwerk benoemt

Woensdagmiddag dienden de kabinetspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie samen met oppositiepartij GroenLinks een motie in die het ministerie van Economische Zaken oproept om werk te maken van een 5G-teststad. De verantwoordelijke staatssecretaris Mona Keijzer zegt dat zij met kandidaat-steden in gesprek gaat.

De Europese Commissie riep EU-lidstaten eerder op om '5G-steden' aan te wijzen, waar de nieuwe netwerken als eerste kunnen worden getest. De bedoeling is dat in 2020 al een werkend 5G-netwerk beschikbaar is in deze steden.

Het ministerie van Economische Zaken zei eerder geen Nederlandse stad te willen aanwijzen. In Nederland is één van de frequentiebanden die door 5G zal worden gebruikt namelijk niet beschikbaar. De 3,4 GHz-band mag in grote delen van Nederland niet worden gebruikt, omdat dat zou kunnen storen op een afluisterstation van het ministerie van Defensie in Burum.

Verschillende Nederlandse providers uitten daar eerder al kritiek op en riepen het ministerie op om de frequenties vrij te geven.

Evaluatie

Vorige week schreef staatssecretaris Keijzer al aan de Tweede Kamer dat het gebruik van de 3,4 GHz-band in 2018 toch zal worden geëvalueerd, zodat er duidelijkheid komt over de eventuele inzet van deze frequenties voor 5G. In 2019 zal bovendien nog een andere set frequenties worden geveild voor 5G-netwerken.

Volgens D66-Kamerlid Jan Paternotte hebben universiteitssteden Enschede en Eindhoven interesse om 5G-teststad te worden. Ook Amsterdam wil de nieuwe technologie testen in aanloop naar het EK Voetbal in 2020.

Paternotte wil bovendien dat het ministerie sneller duidelijkheid verschaft over de beschikbaarheid van de 3,4 GHz-frequenties voor 5G. "We maken ons echt zorgen om het tempo, want volgend jaar beginnen talloze landen al met veilen [van de frequenties]."

Snelheid

5G moet een stuk sneller worden dan de huidige 4G-standaard en bovendien ondersteuning bieden voor meer verschillende soorten apparaten. Het kan dan bijvoorbeeld ook gaan om zelfrijdende auto's, die een verbinding met een zeer hoge reactiesnelheid nodig hebben.

"Een stad hebben als voorloper levert meer kennis op om 5G snel uit te kunnen rollen in heel Nederland", zegt Paternotte. "Over een paar jaar bepaalt de beschikbaarheid van 5G immers of bedrijven naar Nederland komen en of zelfrijdende auto's hier rond kunnen rijden."