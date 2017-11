Apple ontvangt zoekbevel voor smartphone Texaanse kerkschutter

De FBI zegt data op de iPhone SE van de schutter in te willen zien. Daarnaast wordt in het zoekbevel geëist dat de data van een mogelijk iCloud-account van de man wordt overhandigd, schrijft San Antonio Express-News.

Devin Kelley opende begin november het vuur in een kerk in Texas, waarna hij zelfmoord pleegde. De FBI wil zijn smartphone inzien voor het verzamelen van mogelijk bewijs in het onderzoek.

Eerder in november zeiden anonieme bronnen dat de FBI te laat Apple om hulp had gevraagd bij het ontgrendelen van de iPhone van de schutter. Was er binnen 48 uur gehandeld, dan had de FBI de vingerafdrukscanner kunnen gebruiken om het toestel te openen.

Apple heeft volgens een woordvoerder wel hulp aangeboden. Nu probeert de FBI via een zoekbevel alsnog data van de telefoon in te zien.

Encryptie

De FBI is al langere tijd kritisch over de beveiliging van iPhones. Omdat data op telefoons vaak versleuteld wordt, is het zelfs voor inlichtingendiensten lastig om deze in te zien.

Apple en de FBI stonden om die reden in 2016 tegen over elkaar, toen het niet mogelijk bleek om in te breken op de iPhone van een schutter in San Bernardino. Later vond de FBI alsnog een methode om data op het toestel in te zien, maar deze methode is nooit openbaar gemaakt.