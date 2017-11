OnePlus presenteert 5T-smartphone met dunnere schermranden

In juni verscheen nog de OnePlus 5, een smartphone met een scherm van 5,5 inch. De 5T heeft een groter 6 inch-display, maar door de dunnere randen aan de boven- en onderkant is het toestel niet veel groter dan zijn voorganger.

De vingerafdrukscanner is verplaatst naar de achterkant van het toestel. Het is ook mogelijk geworden om de OnePlus 5T te ontgrendelen met gezichtsherkenning. Daarvoor wordt de selfiecamera gebruikt; de 5T heeft in tegenstelling tot de recente iPhone X geen speciale 3D-sensoren om gezichten nauwkeuriger te herkennen.

Qua specificaties is de 5T grotendeels gelijk gebleven: een Snapdragon 835-chip met maximaal 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslagruimte. Ook de accu is even groot gebleven, met een capaciteit van 3.300 mAh.

Camera

Wel is de camera aan de achterkant van de OnePlus 5T veranderd. De OnePlus 5 had nog een dubbele camera met een telefotolens, voor meer ingezoomde foto's. Die is op de 5T ingeruild voor een 20 megapixel-sensor met f/1.7-diafragma, voor betere foto's bij slecht licht.

Het toestel gaat op 21 november in de verkoop. Net als de OnePlus 5 zal de 5T 499 euro kosten, met 64 GB opslag en 6 GB werkgeheugen. Met 128 GB opslag en 8 GB aan RAM kost het apparaat 569 euro.