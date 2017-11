'FBI vroeg Apple laat hulp bij ontgrendelen iPhone schutter in Texas'

Dat meldt Reuters op basis van anonieme bronnen.

Door 48 uur te wachten zou het voor Apple moeilijker zijn gemaakt om te helpen bij het ontgrendelen van de telefoon. Als een iPhone twee dagen lang niet met een vingerafdrukscanner is ontgrendeld, moet de gebruiker verplicht een pincode invoeren.

Volgens Reuters heeft de FBI in de eerste twee dagen geen contact met Apple gezocht om de telefoon te ontgrendelen. Een woordvoerder van de techgigant zegt dat het bedrijf wel probeerde om hulp te bieden aan de FBI.

Devin Kelley opende op zondag het vuur in een kerk in Texas, waarna hij zelfmoord pleegde.

San Bernardino

In 2016 was de FBI kritisch over de beveiliging van iPhones, die het lastig maakte de smartphone van de schutter achter een eerdere schietpartij in San Bernardino te ontgrendelen. De telefoon werd versleuteld nadat meermaals een verkeerd wachtwoord was ingevoerd, waardoor data onleesbaar werd.

De FBI vond later alsnog een methode om de iPhone-informatie in te zien, maar de opsporingsdienst is niet van plan om deze openbaar te maken.