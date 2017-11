Apple aangeklaagd om dubbele camera in iPhone 7 Plus en 8 Plus

Corephotonics claimt een patent te hebben op een dubbele smartphonecamera, zoals Apple op de iPhone 7 Plus introduceerde. Dat meldt Reuters woensdag.

Volgens de aanklacht van de Israëlische startup, die al ruim 50 miljoen dollar ophaalde bij investeerders, werd met Apple gesproken over het afnemen van de gepatenteerde technologie. Het Amerikaanse techbedrijf zou echter hebben geweigerd om een licentie te nemen.

"De hoofdonderhandelaar van Apple sprak zijn minachting voor de patenten van Corephotonics uit", valt te lezen in de aanklacht. Tegen directeur David Mendlovich zou zijn gezegd "dat het jaren en miljoenen dollars aan juridische kosten zou duren voordat Apple iets zou moeten betalen". Apple heeft nog niet op die aantijging gereageerd.

Steeds meer smartphonecamera's zijn voorzien van dubbele camera's, die onder meer verder ingezoomde foto's kunnen maken zonder kwaliteitsverlies. Apple heeft hier ook eigen patenten op.

Het is onduidelijk of andere fabrikanten wel in zee zijn gegaan met Corephotonics om een patentlicentie af te nemen. Samsung is een van de investeerders in de startup, net als chipmaker MediaTek en elektronicaproducent Foxconn.