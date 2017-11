'Hogere winstmarge op iPhone X dan iPhone 8'

De X is weliswaar duurder om te maken, maar door de hogere verkoopprijs is hij voor Apple toch lucratiever.

Analistenfirma TechInsights heeft berekend dat de iPhone X zo'n 357,50 dollar (308 euro) kost om te maken, meldt Reuters. Met een Amerikaanse verkoopprijs van 999 dollar levert dat een marge van 64 procent op. Bij de iPhone 8, die voor 699 dollar in de winkel ligt, is die marge 59 procent.

In de berekening van TechInsights wordt puur gekeken naar de kosten van componenten. Uitgaven als transport, marketing en onderzoek worden niet meegerekend. De daadwerkelijke winstmarge van Apple ligt dus nog een stuk lager.

Displays

Volgens de onderzoekers is met name het display van de iPhone X, dat nagenoeg de hele voorkant van de telefoon beslaat, een duur onderdeel. Elk display zou 65,50 dollar kosten, tegen 36 dollar voor het scherm van de iPhone 8. In die telefoon wordt nog oudere LCD-technologie gebruikt, terwijl de iPhone X voor het eerst een AMOLED-scherm heeft.

Ook de roestvrijstalen behuizing van de X (36 dollar) is prijziger dan het aluminium frame van de iPhone 8 (21,50 dollar).

De iPhone X ging vorige week in de verkoop. In Nederland kost het toestel 1.159 euro met 64 GB opslagruimte of 1.329 euro met 256 GB opslagruimte.