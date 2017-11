Hooggerechtshof VS verwerpt beroep Samsung in patentzaak door Apple

Dat meldt ABC maandagmiddag Nederlandse tijd.

De uitspraak in het voordeel van Apple betreft een rechtszaak uit 2014. De Amerikaanse techgigant beschuldigde Samsung ervan zonder toestemming bepaalde gepatenteerde elementen uit iOS te hebben verwerkt in eigen smartphones, waaronder de optie om een telefoon met een veeg over het scherm te ontgrendelen.

De rechter oordeelde destijds dat Samsung Apple een bedrag van 120 miljoen dollar verschuldigd is. Samsung won begin 2016 het hoger beroep, maar ook die uitspraak werd weer vernietigd in oktober van datzelfde jaar.

Apple en Samsung zijn in nog een langlopende rechtszaak verwikkeld. Die zaak gaat over het uiterlijke ontwerp van de iPhone, dat zou zijn gekopieerd door Samsung. Eind vorige maand werd duidelijk dat de rechtszaak opnieuw moet, omdat de manier waarop de schadevergoeding is vastgesteld niet juist bleek.