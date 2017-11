'HTC U11+ moest opvolger van Google Pixel XL worden'

Dat meldt The Verge op basis van een ingewijde. De uiteindelijke Google Pixel 2 XL werd gemaakt door LG, niet door HTC.

De originele smartphone werd ontwikkeld onder de codenaam "muskie". Maar afgelopen zomer werd dat project geschrapt en verder gewerkt aan een smartphone met de codenaam "taimen" van LG.

Wijzigingen

De HTC U11+ is wel iets gewijzigd nadat Google het "muskie"-project geschrapt werd. Toch zijn er veel overeenkomsten. Zo is dit de eerste telefoon van HTC in lange tijd met een vingerafdruksensor op de achterkant.

Verder is het scherm vrijwel hetzelfde als de Pixel 2 XL. Beide telefoons hebben een 6 inch-scherm met een 18:9 aspect ratio en een resolutie van 2880 x 1440.

Grootste verschil tussen de toestellen is dat de Pixel 2 XL een oled-scherm heeft, tegenover het LCD-scherm van de U11 Plus. Die oled-schermen zorgen echter voor ingebrande schermen bij de Pixel 2 XL, Google doet daar onderzoek naar.

De U11 Plus verschijnt in december voor 799 euro. De Pixel 2 XL is vooralsnog niet in Nederland te koop.