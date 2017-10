iPhone-aandeel in China groeit weer na anderhalf jaar krimp

Dat meldt marktanalist Canalys, dat de smartphoneverkopen in China in het derde kwartaal van dit jaar in kaart bracht.

Apple steeg in dat derde kwartaal naar de vijfde plaats op de ranglijst van de meest verscheepte telefoons in China. Apple verscheepte in het derde kwartaal van dit jaar 11 miljoen iPhones in China, 40 procent meer dan de 8 miljoen die het bedrijf in dezelfde periode vorig jaar verscheepte.

Daarmee heeft Apple zijn meest succesvolle kwartaal in twee jaar, en ziet het bedrijf voor het eerst in anderhalf jaar weer groei op de belangrijke Chinese smartphonemarkt. Canalys verwacht echter dat de groei voor Apple maar van korte duur is, en wijst daarbij onder meer op de beperkte voorraden van de iPhone X en de hoge prijs van het toestel.

De rest van de top vijf van de Chinese smartphonemarkt bestaat uit Chinese merken. Huawei staat met een aandeel van 19 procent op nummer 1, gevolgd door Oppo, Vivo en Xiaomi. Ondanks de hevige strijd tussen die Chinese merken, daalde de Chinese smartphonemarkt als geheel met 5 procent.