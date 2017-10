Podcast: Waarom was de iPhone X zo snel uitverkocht?

Klik hier om de aflevering als mp3 te downloaden (6,9 MB) of luister hieronder via Soundcloud.

iPhone X

De iPhone X was in Nederland binnen drie minuten al uitverkocht. Was dat omdat er zoveel vraag is, of juist omdat er zo weinig zijn geproduceerd? En wat gaat de iPhone X betekenen voor Apples komende kwartaalcijfers?

Games

Deze week verschenen Super Mario Odyssey, een nieuwe Wolfenstein en Assassin's Creed Origins voor spelcomputers. Daarmee lijkt het grote gameseizoen van dit jaar te zijn aangebroken, maar wat betekenen deze grote games eigenlijk voor hun makers?

