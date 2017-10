Schermentak LG ziet winst fors stijgen door groei

Dat blijkt uit kwartaalcijfers (pdf) die door het bedrijf zijn gepubliceerd.

Het bedrijf boekte in het afgelopen kwartaal een operationele winst van ruim 586 miljard Koreaanse won, omgerekend ruim 440 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal van 2016 werd een winst geboekt van 323 miljard won.

De omzet van het bedrijf steeg met 3,7 procent, van 6,7 biljoen won vorig jaar naar 6,9 biljoen in het derde kwartaal van 2017.

Apple

Analisten stellen tegenover Reuters dat de groei in winst vooral te danken is aan de groeiende verkoop van hoogwaardige smartphoneschermen. LG Display spreekt zelf enkel over een "groeiende markt".

Het bedrijf zou in het afgelopen kwartaal veel displays hebben verkocht aan Apple voor nieuwe iPhones. Het is de vraag of dat aan zal houden. Volgens geruchten heeft Apple de productie van de iPhone 8 eerder dan normaal teruggeschroefd. De nieuwe iPhone X zou ook slechts beperkt worden geproduceerd.