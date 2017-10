'Apple produceert half zo veel exemplaren van iPhone X als verwacht'

Dat meldt de Japanse krant Nikkei dinsdag op basis van anonieme bronnen.

De bronnen van de krant bevestigen eerdere geruchten over productieproblemen met het nieuwste toestel van Apple. Met name de componenten die gezichtsherkenning met de smartphone mogelijk maken, zouden technische problemen hebben opgeleverd.

De iPhone X krijgt in tegenstelling tot zijn voorgangers geen vingerafdrukscanner, omdat het nagenoeg randloze scherm daar geen ruimte meer voor overlaat. In plaats daarvan moeten 3D-sensoren het gezicht van de gebruiker nauwkeurig kunnen scannen om de telefoon te ontgrendelen.

Wachten

Het toestel gaat op 3 november in de verkoop. Verwacht wordt dat de iPhone X in de eerste periode moeilijk verkrijgbaar zal zijn. Volgens analisten verkopen de vorige maand uitgebrachte iPhone 8 en 8 Plus minder goed dan hun voorgangers, vermoedelijk deels omdat mensen wachten op de iPhone X.

Inmiddels zou Apple met andere producenten overleggen over het leveren van extra onderdelen voor de X. Daardoor kunnen in toekomstige maanden mogelijk meer exemplaren worden geleverd dan de 10 miljoen per maand die Apple nu haalt.