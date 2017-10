Langlopende patentzaak tussen Apple en Samsung moet opnieuw

Met de rechtszaak eist Apple een schadevergoeding van Samsung, wegens patentschending met zijn Galaxy S-telefoons. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou het ontwerp van de iPhone hebben gestolen. Dat is volgens het bedrijf onder meer te zien aan de afgeronde hoeken van de smartphone.

In eerste instantie kreeg Apple een schadevergoeding van 1 miljard dollar toegewezen door een rechtbankjury, maar dat bedrag werd in hoger beroep al gehalveerd. Afgelopen december besloot het Hooggerechtshof dat de manier waarop de schadevergoeding werd vastgesteld niet juist was.

Apple vond dat Samsung de volledige winst over de patentschendende Galaxy-smartphones moest overhandigen. Maar Samsung stelde dat de betreffende patenten slechts een klein deel uitmaakten van het gehele product, en dat daarom ook slechts een fractie van de winst hoefde te worden overhandigd.

Richtlijn

In de nieuwe rechtszaak zal een nieuwe richtlijn van het Amerikaanse ministerie van Justitie worden gebruikt om de schadevergoeding vast te stellen, meldt Foss Patents maandag. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het belang van het betreffende patent, hoe belangrijk het ontwerp van een product is voor het product als geheel, en de "fysieke relatie tussen het gepatenteerde design en de rest van het product".

Apple en Samsung zeiden eerder dat zij zich allebei kunnen vinden in de richtlijn van het ministerie. In de komende week wordt bepaald wanneer de nieuwe zaak precies behandeld zal worden. Apple en Samsung kunnen ook nog besluiten om alsnog een schikking te treffen. Van de 548 miljoen dollar die Samsung al uitbetaalde aan Apple, staat 400 miljoen dollar opnieuw ter discussie.

De originele rechtszaak begon ruim zes jaar geleden en breidde zich al snel uit naar rechtbanken in verschillende landen. Wijlen Apple-directeur Steve Jobs was verontwaardigd over wat hij zag als kopieergedrag door Android-maker Google en smartphoneconcurrent Samsung.