Google onderzoekt ingebrande schermen van Pixel 2 XL-smartphones

Dat vertelt een woordvoerder van het bedrijf aan Android Central, nadat een journalist van de site opmerkte dat zijn telefoonscherm was ingebrand. Sindsdien ontdekte meerdere Pixel 2 XL-bezitters dat hun smartphones hetzelfde probleem hebben.

De navigatiebalk onderin het scherm laat op de telefoons ingebrande knoppen achter, waardoor de toetsen ook te zien zijn als er iets anders op de telefoon wordt getoond.

Het schermdefect werd opgemerkt op relatief nieuwe telefoons. Het toestel van Android Central was bijvoorbeeld nog maar een week in gebruik. Het is onduidelijk of de inbrandschade permanent is, of dat het gaat om een effect dat op termijn weer verdwijnt.

Kritiek

Het display van de Pixel 2 XL werd eerder al bekritiseerd, omdat de kleuren niet helder worden weergegeven. Daarnaast zou er een ruis ontstaan op het scherm bij lage helderheidsinstellingen.

Google kondigde de Pixel 2 XL begin oktober aan. De smartphone wordt nog niet in Nederland verkocht.