'Apple halveert productie van iPhone 8 en 8 Plus'

Dat stelt een bevoorradingsketen in Taiwan tegenover de Economic Daily News. Volgens de Taiwanese krant is het voor het eerst in de geschiedenis van de iPhone dat de productie zo snel na de onthulling is verlaagd.

Analisten geven volgens Reuters verschillende redenen voor het halveren van de productie in de maanden november en december. Een aantal denkt dat Apple zich wil concentreren op de productie en verkoop van de iPhone X, die op 3 november verschijnt.

Anderen denken dat er weinig animo is voor de iPhone 8 en 8 Plus. John Vinh, analist bij KeyBanc Capital Markets, zei eerder deze week nog dat de iPhone 7 meer verkocht werd dan de nieuwe smartphone in de eerste maand na de lancering van de iPhone 8.

Apple-directeur Tim Cook beweert vaak dat rapporten van bevoorradingsketens een slecht beeld geven van de bestellingen van smartphones. Diverse componenten in de iPhone worden bijvoorbeeld door meerdere bronnen geleverd, waardoor individuele ketens volgens Cook niet een volledig beeld hebben.