ZTE presenteert vouwbare telefoon met twee schermen

De ZTE Axon M heeft twee 5,2 inch 1080p-schermen, meldt ZTE dinsdag.

Als het toestel is dichtgeklapt zit er aan beide kanten een beeldscherm. Dankzij het scharnier kunnen beide schermen naast elkaar worden geklapt. Dan ontstaat één groot 6,75 inch scherm.

Gebruikers kunnen zaken als video's of games uitgespreid over die twee schermen spelen. Ook is het mogelijk om op de twee schermen twee verschillende apps naast elkaar te draaien.

Spiegelfunctie

Daarnaast kunnen beide schermen dezelfde app tonen, zodat iemand die tegenover de gebruiker zit kan meekijken. Door het scherm voor een derde open te vouwen, kan de telefoon op zijn zijkant op tafel worden gezet.

De Axon M draait op een 2,15 GHz Qualcomm Snapdragon 821-chip en heeft 4 GB werkgeheugen. De opslag is 64 GB en het toestel heeft een 20 megapixel camera en een accu met een capaciteit van 3180 mAh. Dankzij het dubbele scherm is het toestel 1,21 centimeter dik.

De Axon M verschijnt voorlopig alleen in de VS, bij één specifiek abonnement van provider AT&T. Gebruikers betalen dan 30 maanden lang 24,17 dollar per maand, goed voor een totaal van 725 dollar.