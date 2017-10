Qualcomm vraagt China iPhone-productie en verkoop stop te zetten

Qualcomm heeft Apple bij de patentrechtbank in Peking aangeklaagd, meldt Bloomberg vrijdag. China is een belangrijke markt voor Apple, en bovendien het land waar het gros van alle iPhones worden geproduceerd.

Apple en Qualcomm zijn in de VS al langer verwikkeld in een juridische strijd. De ruzie gaat om de manier waarop Qualcomm de licentieprijs voor het gebruik van zijn patenten berekent.

Qualcomm wil voor die licenties namelijk een percentage van de verkoopprijs van het apparaat hebben. Zo verdient het meer geld aan dezelfde technologie, wanneer die in een duurdere telefoon zit.

Machtsmisbruik

Apple klaagde Qualcomm begin dit jaar aan voor 1 miljard dollar wegens machtsmisbruik. Later staakten de bedrijven die voor Apple de iPhone produceren hun patentbetalingen aan Qualcomm. Volgens Apple zijn de praktijken van Qualcomm tegen de wet.

"Apple gebruikt technologieën die door Qualcomm zijn uitgevonden, zonder ervoor te betalen", zegt Qualcomm over zijn aanklacht in China. Het bedrijf wil Apple en de iPhone-fabrikanten met de aanklachten dwingen weer licentiekosten te gaan betalen. Qualcomm vroeg eerder al om een importverbod in de VS en een verkoopstop in Duitsland.

In veel landen wordt Qualcomm wegens zijn licentiesysteem onderzocht voor machtsmisbruik. In Taiwan kreeg Qualcomm eerder deze week een boete voor het misbruiken van zijn monopoliepositie, door voor standaard essentiële patenten niet aan iedereen hetzelfde bedrag te vragen. Zuid-Korea legde eind vorig jaar ook al een boete op en China, Japan en de Europese Unie kijken ook naar de handelspraktijken van Qualcomm.