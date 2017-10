T-Mobile mag onbeperkte muziekdienst blijven aanbieden

Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) woensdag bepaald, nadat de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom een handhavingsverzoek had ingediend.

Eerder bepaalde een rechter ook al dat de muziekbundel, waarbij streaming via diensten als Spotify, Deezer en Tidal geen MB's uit de databundel kost, niet in strijd is met de wet.

De hele Europese Unie heeft sinds vorig jaar een wet die netneutraliteit verzekert. Dat betekent dat een bepaalde soort dataverkeer geen voorrang mag krijgen boven andere soorten internetverkeer.

De EU-regels verbieden de praktijk van 'zero-rating' echter niet. Dat betekent dat een bepaalde soort dataverkeer wordt vrijgesteld van kosten. Activisten vinden dat dit ook in strijd is met de netneutraliteit, omdat dit soort dataverkeer alsnog voordeliger wordt gemaakt.

Keuzemogelijkheden

Volgens de ACM is daar echter geen sprake van. Daarbij is wel van belang dat T-Mobile geen onderscheid maakt tussen verschillende muziekdiensten. Alle vormen van muziekstreaming worden vrijgesteld van datakosten. Daardoor worden de keuzemogelijkheden van de consument volgens de ACM niet beperkt.

In een reactie stelt Bits of Freedom woensdag dat de ACM de netneutraliteit "op het spel" zet. "Door te bepalen wat precies een muziekdienst is, bepaalt T-Mobile welke diensten in aanmerking komen voor een voorkeursbehandeling", zegt woordvoerder Rejo Zenger. Bits of Freedom zegt het besluit van de ACM te zullen aanvechten.