Nieuwe BlackBerry-smartphone zonder fysiek toetsenbord onthuld

De telefoon werd getoond tijdens de GITEX-conferentie in Dubai. De Motion zal eerst op markten in het Midden-Oosten worden verkocht voor rond de 450 dollar, omgerekend ruim 380 euro. Over verkoop in Nederland is nog niks gezegd.

De smartphone heeft een aanraakscherm van 5,5 inch groot met een Full HD-resolutie. Aan de binnenkant zit een Snapdragon 625-chip, 4GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte.

Het toestel bevat ook een relatief grote accu met een capaciteit van 4.000mAh. TCL zegt dat de smartphone bovendien waterwerend is.

Android

Qua ontwerp is de BlackBerry Motion vergelijkbaar met veel andere Android-telefoons, met aan de voorkant enkel een thuisknop en een aanraakscherm. Een aangepaste schil met bijbehorende apps voor Android moet het toestel nauwer laten samenwerken met bepaalde BlackBerry-diensten.

BlackBerry maakt zelf al enige tijd geen telefoons meer. TCL heeft een licentie om smartphones met de merknaam te produceren.