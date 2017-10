'Apple maakt oudere iPhones niet langzamer'

Futuremark, ontwikkelaar van benchmark-software 3DMark, voert sinds 2016 een studie uit naar de prestaties van verschillende iPhones met verschillende versies van iOS.

Het bedrijf heeft meer dan 100.000 van die prestatietests uitgevoerd met zeven verschillende iPhone-modellen en drie versies van iOS. Zo heeft het bedrijf gekeken naar de iPhone 5S, het oudste iPhone-model dat de update naar het nieuwste iOS 11 heeft gekregen.

Consistente resultaten

Met twee afzonderlijke tests is gekeken naar de prestaties van de processor en de grafische chip. Tussen april 2016 met iOS 9 en september 2017 met iOS 11 presteerde de geteste iPhone 5S elke maand consistent.

Ook de zes modellen die na de iPhone 5S verschenen, laten slechts verwaarloosbare schommelingen in testresultaten zien. De prestaties van de processor nemen in iPhones 6, 6S en 7 licht af, maar volgens Futuremark is die daling te klein om in het dagelijks leven op te kunnen merken.

Futuremark concludeert dat Apple de prestaties van zijn iPhones met nieuwe versies van iOS erg stabiel weet te houden. Dat sommige gebruikers denken dat hun toestel langzamer is na een grote update, komt volgens het bedrijf wellicht door apps die nog niet zijn geoptimaliseerd, of door nieuwe functies in iOS die om meer rekenkracht vragen.