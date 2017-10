Google presenteert nieuwe Pixel-telefoons met slimme camerasoftware

Net als hun voorgangers komen de Pixel 2 en Pixel 2 XL vooralsnog niet naar Nederland. Het is niet bekend of dat in de toekomst nog wel zal gebeuren.

Hardwarebaas Rick Osterloh van Google zei tijdens een presentatie in San Francisco dat telefoons tegenwoordig veel op elkaar beginnen te lijken. Daarom focust de zoekgigant vooral op eigen software in de Pixel 2 en Pixel 2 XL.

De slimme stemassistent Google Assistant kan nu worden opgeroepen door in de zijkanten van de smartphone te knijpen. Eerder moest de thuisknop enige tijd worden ingedrukt.

In de nieuwe Pixel-smartphones krijgt de stemassistent een nog prominentere rol. Hij kan onder meer worden gebruikt om muziek te besturen en meer informatie op te vragen over nummers die worden afgespeeld.

Camera

Ook de camera is voorzien van slimme functies. Wie bijvoorbeeld een papiertje met een e-mailadres fotografeert, kan direct een bericht sturen naar dat adres. Ook kan de camera met Google Lens-technologie objecten, gebouwen en locaties herkennen.

De Lens-software zal later ook naar andere smartphones komen, zei productbaas Aparna Chennapragada. Maar een voorproefje van de technologie komt exclusief naar de Pixel-smartphones.

In de camera kunnen ook augmentedreality-stickers worden gebruikt. In een foto of video kan een virtueel object worden geïntroduceerd. In de toekomst introduceert Google ARCore, speciale software waarmee ontwikkelaars gemakkelijk augmentedreality-functies aan hun Android-apps kunnen toevoegen.

Fotokwaliteit

De camerakwaliteit in de Pixel is volgens Google sterk vooruit gegaan. Volgens het bedrijf zijn de prestaties in verschillende omstandigheden beter en kan een realistischer scherpte-diepte-effect worden gecreëerd zonder dat een dubbele lens nodig is, zoals bij concurrenten. Ook maakt de telefoon volgens Google stabielere videobeelden.

Daarnaast is er nu een eigen variant van Apples Live Photos ingevoerd. De 'Motion Photos' van Google slaan ook enkele bewegende beelden van voor en na de foto op, zodat een korte video beschikbaar is bij elke foto.

Eigenaren van de Pixel-smartphones kunnen hun foto's onbeperkt in hoge kwaliteit opslaan in de clouddienst Photos van Google.

Specificaties

De Pixel 2 en Pixel 2 XL krijgen schermen van respectievelijk 5 en 6 inch. De XL heeft zeer dunne schermranden, waardoor het apparaat zelf niet veel groter is dan de 'normale' Pixel 2.

Beide varianten zijn voorzien van een OLED-scherm en behuizing van aluminium en glas. De Pixel-smartphones zijn waterdicht en hebben een vingerafdrukscanner aan de achterkant.

De koptelefoonpoort is dit jaar afwezig op de Pixels. Vorig jaar schepte Google nog op dat er juist wél zo'n poort op de Pixel zat, nadat Apple had besloten om de koptelefoonaansluiting te schrappen van zijn iPhones. Daarin volgt Google de iPhone-maker nu; gebruikers moeten een Bluetooth- of USB C-koptelefoon gebruiken om naar muziek te luisteren.

In Duitsland gaan de Pixel 2 en Pixel 2 XL respectievelijk 799 en 939 euro kosten. De apparaten komen ook naar het Verenigd Koninkrijk, maar niet naar andere Europese landen.

Oordoppen

Google maakt voor het eerst ook draadloze oordoppen, de Pixel Buds. De oordoppen zijn met elkaar verbonden via een draad die achter de nek loopt.

Met de Pixel Buds kan de Google Assistant worden aangesproken en muziek worden beluisterd. Twee mensen die allebei Pixel Buds in hebben kunnen een gesprek met live-vertaling houden. Dat werkt in veertig talen, waaronder het Nederlands.

Net als de AirPods van Apple worden de Pixel Buds opgeladen in een speciaal doosje. Ze zijn vanaf november beschikbaar in Duitsland voor 179 euro.