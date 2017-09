ACM gaat strenger controleren op stilzwijgende wijzigingen telecomcontracten

Vooral zakelijke klanten waren daar in het verleden de dupe van, meldt de ACM.

In september 2016 heeft de toezichthouder nieuwe regelgeving ingevoerd, die providers verbiedt om stilzwijgend contracten te wijzigen. Klanten moeten op de hoogte worden gebracht van veranderingen binnen een contract en daar expliciet mee akkoord gaan.

De waakhond zegt in het verleden klachten te hebben ontvangen van ondernemers, waarvan de duur van een zakelijk abonnement stilzwijgend werd verlengd. Ze moesten hierdoor extra kosten betalen als ze probeerden om over te stappen.

"Het is lastig om te zien of dat na september 2016 ook nog veel gebeurt", aldus een woordvoerder van de ACM tegenover NU.nl. "Het is namelijk vaak de vraag of een abonnement na september vorig jaar is afgesloten."

Door strenger te controleren, zegt de ACM klanten te willen informeren over mogelijke regelschending bij stilzwijgende contrachtwijzigingen.